Хабаровчанам показали «портреты» московских троллейбусов Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчанам показали «портреты» московских троллейбусов. Напомним, машины хотят закупить, чтобы обновить местный общественный транспорт. На сегодняшний день специалисты городского управления транспорта уже осмотрели технику и оценили ее состояние.

- Общая стоимость троллейбусов в районе 300-400 миллионов рублей. Каждый троллейбус прошел техосмотр, обкатку и детальную оценку специалистов перед отправкой в Хабаровск, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что машины, которые доставят из Хабаровска, низкопольные, большой вместимости - до 115 человек (сидячих мест - 26). Они приспособлены для перевозки маломобильных граждан. В салонах есть кондиционеры и печки. Они неприхотливы в обслуживании, выдерживают сильные морозы. Доставка троллейбусов в Хабаровск обойдется в 20 миллионов рублей. В планах получить от московского дептранса еще около 10-15 троллейбусов.