Михаил Дегтярев отправился в Амурск и Комсомольск-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев отправился в Амурск и Комсомольск-на-Амуре. Во время рабочей поездки врио губернатора края посетит крупные предприятия - Амурский гидрометаллургический комбинат и Амурскую лесопромышленную компанию. Также Михаил Дегтярев встретится с инвесторами и обсудит дальнейшие планы по развитию производства.

- В Амурске назначенный глава региона встретится с руководством района, местными депутатами и главами поселений. А в Комсомольске-на-Амуре проверит ход подготовки к прохождению пика паводка, осмотрит временные дамбы, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

По данным на утро 29 сентября 2020 года, уровень Амура у Города юности достиг отметки в семь метров. Уже подтоплены подвалы 47 домов, десятки дачных участков. По прогнозам гидрологов, на реке Амур у Комсомольска-на-Амуре смещение гребня паводка ожидается 1-2 октября с уровнем воды 710-720 сантиметров.