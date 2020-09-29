Нелегальных ловцов крабов задержали в Хабаровском крае Фото: Сергей ГАПОН

Нелегальных ловцов крабов задержали в Хабаровском крае. Фигуранты промышляли в акватории Татарского пролива в Советско-Гаванском районе. Выявили их сотрудники УТ МВД России по ДФО во время проведения оперативно-профилактической операции.

- По предварительной информации, подозреваемый добыл камчатского краба, используя катер с мотором и ловушки. Разрешение на вылов биоресурсов у мужчины не было, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

При задержании у 50-летнего фигуранта изъяли свыше 120 экземпляров камчатского краба. Обнаруженные катер, биоресурсы и орудия лова помещены на ответственное хранение. Ущерб государству от незаконных действий мужчины составил свыше 850 тысяч рублей. На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальная санкция в этом случае - это лишение свободы сроком до пяти лет.