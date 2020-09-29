Артиллеристы и танкисты в Хабаровском крае отработали новую обманную тактику Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Артиллеристы и танкисты в Хабаровском крае отработали новую обманную тактику. Отработан и новый способ вскрытия позиций артиллерии условного противника. В качестве «маневренной артиллерии» использовали танковые группы, которые выполняли стрельбы с закрытых огневых позиций.

- Условный противник подготовился и тщательно замаскировал свои артиллерийские позиции. Бойцам было сложно оценить количество и степень его огневой мощи. Чтобы выявить места расположения «вражеских» огневых точек, бойцы применили новую обманную тактику, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Танкисты провели стрельбу навесной траекторией по предположительным координатам укрытия условного врага и мгновенно покинули временные позиции. Противник в ответ устроил контрбатарейную стрельбу и раскрыл местоположение своих орудий. Тогда артиллеристы с помощью современных наземных разведывательных комплексов и беспилотной авиации обнаружили «вражеские» позиции и нанесли огневой удар.