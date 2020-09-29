Спортсмены Хабаровского края завоевали четыре медали на чемпионатах страны Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края завоевали четыре медали на чемпионатах страны. Первый из них - это соревнования по всестилевому каратэ, которые прошли в селе Покровское Московской области, где «золото» взяли Константин Якунин и Евгений Ерохин.

- Кроме того, отличился комсомольчанин Андрей Родиков, который стал бронзовым призером командного чемпионата России по легкой атлетике в многоборье. Спортсмен показал третий результат в десятиборье среди юниоров до 23 лет. В состязаниях участвовали больше 300 спортсменов из 42 регионов страны, - рассказали в пресс -службе краевого правительства.

Еще одна «бронза» досталась воспитаннице краевой спортивной школы Олимпийского резерва Севиль Назаровой по итогам чемпионата России по спортивной борьбе. В четвертьфинале она уступила Марине Симонян из Московской области.