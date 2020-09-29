О работе адвокатов Сергея Фургала рассказали в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне, 28 сентября, Надежда Томченко обратилась к подписчикам и рассказала о работе адвокатов Сергея Фургала. В частности пользователи соцсети интересовались, почему адвокаты публично не комментируют свои действия, скрывают линию защиты, которую они выстраивают, не пишут жалобы на несправедливость в отношении Сергея Фургала.

- От недостатка этой информации, конечно же, рождается недоверие к самим адвокатам и их действиям. Это плохо, но пообщавшись с одним из адвокатов Николаем Постниковым, у меня сложилось определенное мнение. Срок следствия продлен до февраля 2021 года. До этого времени у адвокатов не будет возможности ознакомиться с материалами дел. Пока они могут только предугадывать доводы стороны обвинения и стараются выстроить линию защиты, - рассказала Надежда.

Она добавила, что адвокаты не спешат на брифинги и пресс-конференции после каждого судебного заседания, чтобы не раскрывать карты перед следователями. Последние придерживаются аналогичной тактики.