В Амурской области задержали подозреваемых в убийстве тигра Павлика из ЕАО Фото: Иван ВИСЛОВ

В Амурской области задержали подозреваемых в убийстве тигра Павлика из ЕАО. Ранее сообщалось, что краснокнижный хищник стал жертвой браконьеров. Новость об этом всколыхнула общественность и научное сообщество.

- Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве в Свободненском районе находятся останки амурского тигра. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. На сегодняшний день уже установили личности подозреваемых в незаконной охоте и добыче особо ценного животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По предварительной информации, двое мужчин ночью охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружье, а когда заметил светящиеся глаза животного, выстрелил. Утром мужчины вернулись в лес, увидели раненного тигра и застрелили его. В их отношении возбудили и расследуют уголовные дела.