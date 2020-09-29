Экологическую акцию в рамках хабаровского общегородского субботника провел Сбербанк

Более 300 инициативных сотрудников навели порядок на 23-х локациях города, в том числе облагородили сквер в районе РЭБ Флота и посадили 50 саженцев дуба и клена на территории Амурского бульвара, а также провели экологическую викторину, присоединиться к которой могли не только участники субботника, но и все желающие.

Целью прошедшей акции являлось не только облагораживание территории, но и привлечение внимания к проблеме сортировки и переработки мусора. Многие сотрудники банка по традиции пришли на субботник вместе со своими семьями. Активистам в игровой форме объясняли, почему важно сортировать мусор, какие виды отходов можно переработать и дать им вторую жизнь.

- В банке мы уже давно активно ведем раздельный сбор мусора. Практически во всех офисах установлены урны для раздельного сбора отходов по основным видам: бумага, пластик, стекло, отработанные батарейки, которые затем отправляются на переработку, - отметила управляющая головным отделением Сбербанка по Хабаровскому краю Наталья Красулина. - Волонтеры Сбербанка занимаются экопросвещением: проводят для школьников и студентов экскурсии и лекции на тему бережного потребления и ответственного отношения к природе. Ежегодно Сбербанк принимает участие в самой крупной всемирной экологической акции «Час земли», отключая световые вывески офисов по всей стране.

Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», рассказал, почему Сбербанк уделяет такое большое внимание вопросам экологии:

В современном мире бизнес и компании не могут успешно развиваться, не соблюдая принципы ESG (environment, social, governance). И это очень правильная тенденция, что социальная и экологическая ответственность становятся трендом. К тому же, как банк мы должны считаться с тем, что сегодня «зеленая» экономика становится значимым технологическим драйвером. Мы верим, что такая крупная организация, как Сбербанк, может влиять на происходящие экологические процессы и делать мир вокруг нас лучше.

Сбербанк реализовывает и такие решения, которые помогают внести свой вклад в сохранение природы и клиентам. К примеру, с недавнего времени клиенты банка могут отказаться от печати бумажных приходных и расходных кассовых ордеров. Они автоматически сохраняются в мобильном приложении или web-версии Сбербанк Онлайн. При необходимости эти документы можно отправить по электронной почте или через привычные мессенджеры, а также распечатать. Но чем меньше документов будет печататься на бумаге - тем больше деревьев будет спасено.