В одном из кафе Хабаровска потушили возгорание Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В одном из кафе Хабаровска потушили возгорание. Заведение находилось на улице Муравьева- Амурского. Сигнал об инциденте поступил в пожарную службу накануне вечером, 28 сентября 2020 года.

- На место происшествия выехали пожарные подразделения. Оперативно прибывшие огнеборцы обнаружили задымление на кухне в здании кафе. В ходе разведки обнаружили загорание угольной пыли в вытяжке в вентиляционной шахте, без последующего горения, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

До прибытия пожарных помещение кафе самостоятельно покинули около 50 человек. Погибших и пострадавших во время происшествия нет. Причину пожара установят специалисты Государственного пожарного надзора МЧС России в ходе проведения проверки.

Жителям региона напоминают, что в экстренных ситуациях нужно звонить по телефону «112».