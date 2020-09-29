В Хабаровском крае вопросы защиты прав детей на первом месте Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае вопросы защиты прав детей на первом месте. Вопросы поддержки материнства и детства обсудили Виктория Трегубенко, уполномоченным по правам ребенка в регионе, и Михаил Дегтярев врио губернатора края.

Виктория Трегубенко озвучила ряд проблем. Например, в регионе остро не хватает специалистов опеки и попечительства. Их число нужно увеличить в два раза. Исправить ситуацию позволит принятие соответствующего нормативного акта на региональном уровне. Также необходимо расширить возможности использования регионального материнского капитала в части направления средств на зубопротезирование. Речь идет о том, что родители, которые стали многодетными до вступления в силу краевого закона в 2011 году, не имеют такого права. Исправить ситуацию также поможет соответствующая законодательная инициатива краевых властей.

Со своей стороны Михаил Дегтярев отметил дельность предложений. Он подчеркнул, что вопросы защиты прав детей в Хабаровском крае на первом плане и акцентировал внимание на том, что дети не должны принимать участие в протестах.