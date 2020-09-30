В Хабаровске с подтопленного острова спасли пенсионерку Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске с подтопленного Большого Уссурийского острова спасли пенсионерку. Сигнал о помощи спасателя поступил вчера, 29 сентября. Женщину нужно было срочно эвакуировать. По предварительной информации, ей стало плохо, она вызвала скорую помощь.

- Напомним в период прохождения паводка курсирование теплоходов на дачные острова приостановлено. Поэтому выбраться самостоятельно в город у оставшихся на своих дачах людей сейчас нет. Чтобы доставить горожанку с больницу, понадобилась помощь спасателей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вода отчасти освободила территорию Большого Уссурийского. Женщину, дожидавшуюся помощи на берегу, взяли на борт спасательного катера и доставили в краевой центр, а на набережной в районе Арены «Ерофей» пожилую хабаровчанку дожидалась карета «скорой помощи».