В Хабаровском крае включат серены Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае включат сирены. Это необходимо, чтобы протестировать системы оповещения в регионе. Мероприятие запланировали на второе октября 2020 года. По всему региону сработает более 500 сирен, а по телевидению и радио вместо программ в течение пяти минут передадут специальное предупреждение.

- В этом году для проверки задействовали все цифровые каналы трансляции информации. Цифровая связь позволяет автоматически запускать систему оповещения по всем районам. Раньше предупреждение выдавали только в местных СМИ, теперь оно будет и по всем каналам, входящим в один мультиплекс общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Проверка сирен начнется в 11:30 по хабаровскому времени. Дикторы радио- и телекомпаний сообщат, что в 11:40 запустится комплексная проверка системы оповещения. Тестирование продлится пять минут и закончится в 11:45, а в 11:46 дикторы сообщат об окончании проверки.