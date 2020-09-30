В ЕАО из грязной квартиры пьяной матери изъяли ребенка Фото: УТ МВД России по ДФО

В ЕАО из квартиры пьяной матери изъяли ребенка. По предварительной информации, семилетняя девочка находилась в помещении, где царила антисанитария, а из еды был только черствый хлеб. Ребенка нашли инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Биробиджан во время профилактического рейда.

- В помещении давно не делали уборку, были разбросаны грязные вещи, мусор, пустые бутылки. Не было и запаса продуктов, не созданы условия для проживания и развития ребенка, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Ребенка после изъятия поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В отношении матери, недобросовестно исполнявшей родительские обязанности, началось административное разбирательство. Информацию также передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для принятия решения об определении места дальнейшего проживания девочки.