В Хабаровске пассажир пострадал при столкновении легкового авто и грузовика Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске пассажир пострадал при столкновении легкового авто и грузовика. По предварительной информации, происшествие случилось накануне, 29 сентября, на улице Демьяна Бедного. Машина Toyota Wish ехала со стороны улицы Большой в сторону улицы Краснодарской. Водитель намеревался выполнить разворот, но не занял крайнее левое положение, не убедился в безопасности своего маневра. Как результат, случилось столкновение с попутно двигающимся по второму ряду автомобилем Hino Ranger.

- Пострадавшая находилась в салоне машины Toyota Wish. У нее диагностировали ушиб мягких тканей головы, левого плеча. Лечение женщина будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник. - Известно, что оба водителя, ставшие участниками ДТП, были трезвы. У них были при себе водительские права.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машинами. Пожалуйста, следите за скоростным режимом, не выполняйте маневры, не убедившись в их безопасности.