«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения для «Самбери»

- Проект масштабный. Система видеонаблюдения охватывает магазины Хабаровского края, Приморья, и Амурской области. Первоначально камер в проекте было меньше, но постепенно появилась потребность в установке дополнительных устройств, что мы и реализовали. Система организована без капитальных затрат на сетевую инфраструктуру, так как для неё не требуется покупка серверов, программного обеспечения и лицензий, — рассказала Ольга Фомичева, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

«Видеонаблюдение для бизнеса» — это цифровой облачный сервис удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей. Он объединяет территориально распределенные IP-камеры и управление видеоархивом в одну систему. Видеонаблюдение помогает удаленно контролировать безопасность на различных объектах, работу сотрудников и соблюдение технологических процессов на производстве. Видеозаписи сохраняются на защищенный облачный сервер провайдера, откуда могут быть доступны для просмотра в любое время. Управлять услугой и смотреть трансляцию можно с любого гаджета, поддерживающего выход в интернет.

- Удивительно, насколько легко теперь осуществлять онлайн-контроль, без звонков и лишних командировок в другие города. Достаточно открыть приложение в телефоне, выбрать нужный магазин и кликнуть на камеру. Я могу в режиме реального времени отследить, что происходит в магазинах, в любое время суток и из любой точки мира-, — комментирует Маргарита Козырева, директор департамента производства ООО «Самбери-Сервис».

Узнать об услугах для корпоративных клиентов, получить дополнительную информацию, оставить заявку на подключение можно на сайте https://khabarovsk.rt.ru/b2b/ и по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.