В Хабаровске стартовали два конкурса, посвященных 75-летию Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске стартовали два конкурса, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К участию в одном из них приглашают муниципальные и образовательные учреждения, хабаровские некоммерческие организации, ведущие работу в области патриотического воспитания молодежи.

- Заявки на смотр-конкурс будут принимать до 30 октября. Выбирать будут лучший военно-патриотический клуб, лучшую музейную комнату и школьный музей и лучшее образовательное учреждение по организации патриотического воспитания, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

На другой конкурс «Лучший юнармеец города Хабаровска» заявки принимают до 16 октября по адресу: улица Ленинградская, 30, кабинет 211. Участвовать в нем приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Предварительно нужно подготовить презентацию, пройти тестирование на знание истории и символики Российской Федерации, Хабаровского края, города Хабаровска, показать навыки в военно-спортивных дисциплинах. Подробности по телефону 40-89-92.