В ЕАО отмечают увеличение числа зараженных коронавирусом Фото: Правительство ЕАО

В ЕАО отмечают увеличение числа зараженных коронавирусом. Власти связывают это обстоятельство с несоблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер профилактики. Врачи напоминают, что заразиться коронавирусом может кто угодно - и взрослые, и дети.

- В ближайшее время планируют провести заседание областного оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Во время встречи руководителям предприятий и организаций порекомендуют перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на удаленный формат работы, – сообщил Валерий Жуков, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области.

Власти региона намерены обратить внимание на усиление контроля за соблюдением гражданами всех мер, определённых постановлением правительства области и направленных на профилактику распространения COVID-19. В частности меры примут в связи с участившимися случаями заболевания ОРВИ и надвигающимся гриппом.