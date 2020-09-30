В Хабаровске прошел фестиваль по баскетболу 3х3 ФОТО: региональный минспорта

В Хабаровске прошел фестиваль по баскетболу 3х3. Состязания состоялись в Универсальном краевом спортивном комплексе. Всего этапов фестиваля будет четыре. На минувшей неделе завершился первый.

- Соревнования объединили 260 участников в четырех возрастных категориях. Среди них баскетболисты из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и ЕАО. Призами и подарками отметили победителей своих категорий, - рассказали в краевом минспорта.

Так, среди мужских команд победил «Андреевский флаг», самым ценным игроком признали Константина Гордеева. Он также стал победителем конкурса трехочковых бросков. Среди женских команд отличились «ХГУЭИП». Алина Мишанова стала самым ценным игроком, она же одержала победу в конкурсе по сверхдальним броскам, забив мяч с первого раза.

Среди игроков в возрасте 10-14 лет победу одержала команда «Черепахи». Среди самых младших баскетболистов в возрасте 5-9 лет победила команда «Танчик 27». В возрастной категории 45+ первое место заняла «Народная компания».