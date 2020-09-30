В Хабаровском крае ликвидируют очаги африканской чумы свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае ликвидируют очаги африканской чумы свиней. На сегодняшний день в регионе их девять. Так, по два очага в Хабаровском и Нанайском районах, один в Вяземском и четыре в Хабаровске. Напомним, животных изымают из угрожаемых зон для дальнейшего уничтожения.

- Завершить работу по ликвидации очагов АЧС собираются до 1 октября. К слову, с момента возникновения на территории края африканской чумы свиней, государственной ветеринарной службой ликвидировано 15 очагов. Ряд ограничительных мероприятий в этих территориях снят, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По правилам, после отмены карантина в границах угрожаемых зон в течение полугода запрещен вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от их убоя, не прошедших промышленную тепловую обработку. Также на этих территориях нельзя заниматься свиноводством в течение года. Владельцам животных выплачивают компенсации. Подробнее по телефону горячей линии: 8 (909) 800-77-08.