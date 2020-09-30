Куда и как жаловаться на работу общественного транспорта, рассказали в Комсомольске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Комсомольска -на- Амуре рассказали, куда и как жаловаться на работу общественного транспорта. Внимание пассажиров обращают на то, что при подаче обращения нужно предоставлять максимально полную информацию.

- Отдел транспорта управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации Города юности просит комсомольчан предоставлять полный государственный номер транспортного средства (автобуса), наименование перевозчика, номер маршрута, дату инцидента. Это поможет качественно обрабатывать поступающие сообщения, - рассказали в пресс- службе мэрии.

Напомним, жалобы на некачественную работу общественного транспорта, в частности на работу кондукторов и водителей, принимают по телефону: (4217) 522-904.

Ранее сообщалось, что жалобы на неправильную парковку машин принимают через бот «Наш Комсомольск» в социальной сети Telegram, по электронной почте udd_ati@kmscity.ru и в Административно-технической инспекции управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства.