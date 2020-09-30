В Хабаровске продают книги за смешные деньги ФОТО: ДВНГБ

В Хабаровске продают книги за смешные деньги. Импровизированная книжная ярмарка функционирует у входа в Дальневосточную научную библиотеку. Здесь ценители литературы смогут за 50 рублей приобрести любую книжку, которая ранее была в библиотечном фонде.

- Часто бывают случаи, что на этой распродаже читатели находят полезную и нужную для них литературу. Если нужно, наши девочки-библиотекари могут по интересующей тематике еще книги подобрать, - рассказали в Дальневосточной научной библиотеке.

Жители и гости города смогут найти на этой мини-ярмарке литературу на любой вкус - детективы, рассказы, стихи, книги по рукоделию, учебники и многое другое. Приходите и найдите нужные для вас книги.

Напомним, распродажи книг практикуют уже не первый год. Любители чтения имеют прекрасную возможность приобрести нужные книги за очень небольшую цену.