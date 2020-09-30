Депутаты в Хабаровском крае проголосовали за присвоение Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести» Фото: Правительство Хабаровского края

Депутаты в Хабаровском крае проголосовали за присвоение Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести». Таков итог очередного заседания законодательной Думы Хабаровского края. Напомним, автор инициативы Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

- Теперь региональный парламент выпустит соответствующее постановление, после чего состоится церемония подписания совместного ходатайства. Документ подпишут Михаил Дегтярев и председатель законодательной Думы Ирина Зикунова, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, врио губернатора направил в адрес депутатов предложение в кратчайшие сроки обсудить инициативу. На сегодняшний день уже составили проект ходатайства на имя главы государства, в том числе собрали документы для приложения. Речь идет о подтверждении награждения промышленных предприятий и их работников государственными наградами за трудовые заслуги, фактах трудового героизма жителей города, а также экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения такого статуса городу.