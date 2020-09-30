Зоосад под Хабаровском изменил режим работы Фото: Ольга КИВА

Зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева под Хабаровском изменил режим работы. Это вынужденная мера в связи с сокращением светового дня. Так, в осенне- зимний период, начиная с 1 октября двери зоосада для посетителей будут открыты только с 10 часов утра до 18:00.

- Это временные корректировки, которые будут действовать вплоть до 31 марта. Выходной, как и прежде, будет по понедельникам, - рассказали в зоосаде.

Жителей и гостей Хабаровска убедительно просят учитывать данную информацию при планировании досуга. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

Напомним, не так давно в зоосаде прошли мероприятия, посвященные Дню амурского тигра. Для посетителей организовывали квесты, викторины и экскурсии. Также провели конкурс рисунков среди детей, фестиваль «Край полосатых» и другие мероприятия.