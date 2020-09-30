В Хабаровском крае заработала первая система цифрового управления молочной фермой Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае заработала первая система цифрового управления молочной фермой. Новинку опробовали в сельхозпредприятии «Благодатное», расположенном в Князе-Волконском. Проект реализовали совместно с МТС - разработчиком комплексного решения для управления молочной фермой.

- Датчики устанавливают в желудок животных. С их помощью отслеживают состояние здоровья коров, прогнозируют наступление половой охоты и отела, а также выдают задания сотрудникам фермы, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

К слову, система работает на основе облачного сервиса и позволяет следить за работой на ферме удаленно. В личном кабинете хранятся виртуальный паспорт животного, статистика по сотрудникам, данные о выполнении поставленных задач и установленных показателей эффективности. Благодаря такому оборудованию эффективность работы фермы можно повысить на 15-25 процентов.