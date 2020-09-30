Первый в Хабаровском крае IT-технопарк собираются построить в столице региона Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Первый в Хабаровском крае IT-технопарк собираются построить в столице региона. К городским властям с инициативой обратилась группа инвесторов совместно с «Дальневосточным проектировочным институтом» (ДВПИ).

- Задумка предполагает возведение капитальных сооружений, в которых IT-компании будут заниматься развитием технологий по отраслевому принципу, - рассказал директор городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей Сергейчук. - Технопарк задуман не только для извлечения прибыли и создания рабочих мест, но и для привлечения студентов в отрасль.

Предполагается, что производственный и научный центры будут осуществлять связь с учащимися так, чтобы со студенческой скамьи ребята обучались технологиям, а потом поступали сюда на работу. Для возведения технопарка нужен участок земли в полтора гектара, желательно недалеко от ТОГУ. Пока специалисты мэрии подбирают подходящие территории. Реализация проекта обойдется примерно в 500 миллионов рублей.