Михаил Дегтярев опубликовал видео после посещения дамбы в Комсомольске-на-Амуре ФОТО: скрин с видео в аккаунте Михаила Дегтярева в Instagram

Михаил Дегтярев опубликовал видео после посещения дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Глава региона лично осмотрел сооружения и оценил обстановку. В частности он отметил, что побывал с комиссией в Амурском и Комсомольском районах, оценил, как прошла защита населенных пунктов от большой воды, осмотрел подтопленные территории, чтобы оценить масштабы бедствия.

- Жертв в Хабаровском крае нет и не будет. Все меры приняты своевременно. Другое дело - ущерб, причиненный дачникам, сельхозпроизводителям, - отметил Михаил Дегтярев.

Он также снял на видео процесс строительства домов на территориях, подтопленных еще в 2013 году. Назначенный глава региона при этом заметил:

- Народ у нас отчаянный, продолжают строительство.

Напоследок врио главы краевого правительства сказал, что продолжается работа с подрядчиками, которые «завалили» стройки в крае. Власти намерены использовать каждый рубль, который приходит в казну региона, на благо местных жителей.