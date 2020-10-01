Обстановка в Хабаровском крае на 1 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 1 октября, в южных и центральных районах края местами ожидаются заморозки до 0 -3. В Хабаровске без осадков, ночью +4 +6, днем +15 +17, ветер северо-восточный 3-8 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночью -3 +6, днем +12 +19, ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью -3 +7, днем +10 +18, ветер восточный, северо-западный 3-9 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью -4 +5, днем +7 +16, ветер различных направлений 2-9 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в края колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 12079. Из них выздоровлений 9711. За последние сутки выявили 72 случая заражения.

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