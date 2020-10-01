Хабаровские фонтаны отправили на зимние каникулы Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Хабаровские фонтаны отправили на зимние каникулы. Сезон для них завершился вчера, 30 сентября. С 1 октября начнут консервировать на зиму фонтаны на городских прудах, на площади имени Ленина, на железнодорожном вокзале, в детском парке имени Гайдара.

- После остановки работы фонтанов специалисты сольют воду и почистят чаши, демонтируют съемные части труб, насосов, светильников и электрооборудования, промоют и продуют форсунки. Все снятые элементы перевезут в места хранения, а те, что останутся зимовать под открытым небом, зачехлят и дополнительно огородят, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, в краевой столице работают в общей сложности около 30 больших и малых фонтанных сооружений. Их механизмы и электронику зимой специалисты будут тестировать, при необходимости ремонтировать и проводить техническое обслуживание всех агрегатов. Запуск фонтанов в 2021 году планируется 1 мая.