Под Хабаровском на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны ФОТО: Администрация Хабаровского района

В Хабаровском районе на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны. Об этом стало известно вчера, 30 сентября. Лубянкин Алексей Николаевич был Почетным гражданином района, свидетелем и участником многих исторических событий.

- В годы войны в качестве стрелка взвода пешей разведки 69-й Краснознаменной морской стрелковой бригады Карельского фронта он проявил самые лучшие человеческие качества: отвагу, решительность, настоящую любовь к Родине, - рассказали в администрации Хабаровского района.

Несмотря на почтенный возраст, Алексей Николаевич вел активный образ жизни, сохранял и передавал память о Великой Отечественной войне нынешним поколениям. Его считали самым сильным человеком, настоящим героем. Родным и близким выражают искренние соболезнования. Об Алексее Николаевиче останется только светлая память.

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