В Хабаровске расследуют дело о махинациях в сфере туризма Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске расследуют дело о махинациях в сфере туризма. По предварительной информации, основная фигурантка, она же руководитель туркомпании, с июля 2018 года по сентябрь 2020 года путем обмана похитила у жителей краевой столицы более одного миллиона 600 тысяч рублей.

- Обвиняемая заключала договоры о продаже туруслуг, получала деньги, но не использовала их по целевому назначению. То есть она не покупала авиабилеты, не оплачивала проживание туристов в гостиницах и не бронировала туры. Чтобы выглядеть солидно в глазах клиентов, она арендовала помещение в одном из крупнейших торговых центров краевой столицы. Клиенты оплачивали согласно договорам туристические продукты, но их отдых так и не состоялся, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время обыска из офиса фигурантки изъяли документацию и цифровые носители информации. Пока установили 10 потерпевших. Максимально возможное наказание, которое может назначить суд - это лишение свободы на срок до 10 лет.