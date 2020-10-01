Флешмоб с зонтами и воздушными шарами прошел на набережной Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Флешмоб с зонтами и воздушными шарами прошел на набережной Хабаровска накануне, 30 сентября. Так ярко отметили 80-летие системы профессионального образования в России. Этот праздник отмечает педагогическое сообщество, студенты и выпускники образовательных учреждений.

- Участники события - студенты Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности развернули флаг 80-летия профтеха на прогулочной яхте, которая проделала путь от причала рядом с торговым центром «Броско Молл» до фонтанной площади набережной. Учащиеся 12 краевых техникумов и колледжей выстроились в юбилейную цифру «80» перед стадионом имени Ленина, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в регионе работают 29 профессиональных образовательных организаций. В них обучаются около 31 тысячи человек. Подготовка ведется по 206 профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

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