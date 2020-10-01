Заповедник Хабаровского края скрылся под большой водой Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Заповедник «Болоньский» в Хабаровском крае скрылся под большой водой. Не так давно в «Болоньском» восстановили инфраструктуру, разрушенную паводком 2019 года. Работы шли на кордонах «Килтасин», «Кирпу» и «Вахтар».

- За два последних дня уровень воды здесь поднялся больше чем на 30 сантиметров и стал уже критическим для инфраструктуры заповедника. Под водой находится половина территории, - отмечает Сергей Егоров, начальник отдела охраны окружающей среды филиала «Болоньский». - На кордоне «Килтасин» по окна затоплен дом и отстроенная вместо разбитой в прошлом году паводком баня. На других кордонах в хозяйственных постройках затоплены полы, а в некоторых - вода пока под полами.

Оценить ущерб, причиненный стихией, смогут, когда вода отступит. Вероятно, восстанавливать пропитанные влагой важные для научной и охранной деятельности строения вновь придется из скромных средств бюджета заповедника. К слову, компенсаций затрат на восстановительные работы от паводков 2013 и 2019 годов в учреждении пока не получили.