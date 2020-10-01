В ЕАО восстанавливают крыши домов, поврежденные градом

В ЕАО восстанавливают крыши домов, поврежденных градом Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономной области восстанавливают крыши домов, поврежденных градом. Напомним, аномальный град прошел в области в половине июня. Осадками побило крыши домов, окна, посадки на огородах в поселках Николаевка, Теплоозерск, Пашково и Биракан.

- Накануне проверили, как идут работы в поселке Николаевка. Их выполняют подрядчики в том числе и из Хабаровска. Закончить восстановление кровель должны были еще в августе, но помешали погодные условия - из 31 дня в этом месяце 25 было дождливых, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

На сегодняшний день крыши чинят на 26 домах из 31. Оставшиеся пять домов подрядчики обещают привести в порядок до 10 октября при безусловном качестве выполняемых работ. К слову, срок окончания работ на всех домах определили на 15 октября.

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