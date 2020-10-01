В Хабаровском крае продолжаются заготовки древесины для нужд населения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае продолжаются заготовки древесины для нужд населения. С начала года с населением уже заключили 9615 договоров. Чтобы обеспечить жителей дровами в необходимом количестве, в прошлом году в лесничествах провели большую работу, определили деляны, где рубка не нанесет ущерба лесному хозяйству.

- При выделении делян стараются учитывать пожелания людей и определяют места ближе к месту проживания заявителя. Общий объем древесины по заключенным договорам купли-продажи уже превышает 191 тысячу кубометров, - рассказали в управлении лесами Хабаровского края.

Отметим также, что по правилам оставшиеся после заготовки деревьев порубочные остатки граждане обязаны утилизировать. В случае нарушения пожарных и санитарных требований в лесах предусмотрен штраф до трех тысяч рублей.