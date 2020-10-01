В Хабаровском крае оштрафовали авиапредприятие за повреждение машины стремянкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае оштрафовали авиапредприятие за повреждение машины стремянкой. Инцидент случился в аэропорту Николаевска-на-Амуре. Работники сервисной службы предприятия воздушного транспорта выполняли работы по благоустройству здания вокзала. При этом в нарушение установленных требований охраны труда они перекинули через ограждение аэродрома стремянку, которая повредила автомобиль, припаркованный с наружной стороны ограждения.

- Между тем, в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель обязан обеспечивать обучение сотрудников безопасным методам и приемам выполнения работ, проводить инструктаж, стажировки и проверку знаний требований охраны труда. По итогу проверки внесли представление директору предприятия, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Также авиапредприятие и его руководителя признали виновными в нарушении государственных нормативных требований охраны труда и выписали штраф на общую сумму 82 тысячи рублей. Постановления в законную силу не вступили.