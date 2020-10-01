Отопительный сезон 2020 начинается в Хабаровском крае Фото: Предоставлено

Энергетики «Хабаровских тепловых сетей» (структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания») информируют о завершении гидравлических испытаний и начале отопительного сезоне на территориях деятельности предприятия. Так, в Николаевском районе отопительный сезон стартует 1 октября, в городе Комсомольске-на-Амуре с 3 октября, в Амурске с 5 октября. На социальные объекты краевого центра тепло начнет поступать ориентировочно с 3 октября.

Запуск тепла в Хабаровске будет происходить поэтапно в течение 10 дней. Это делается для того, чтобы не допустить разбалансировки гидравлических режимов, плавно ввести в работу оборудование насосных станций и снизить нагрузки на теплотрассы. Первыми отопление получают объекты социального назначения - детские сады, школы и больницы. Затем батареи потеплеют в домах горожан и на предприятиях. Всего специалистам ХТС в Хабаровске предстоит подать тепло в более чем 3,5 тысячи жилых домов и на 460 социальных объектов.

Во время запуска тепла большая ответственность лежит на управляющих компаниях и ТСЖ, обязанных подготовить внутридомовые системы к началу отопительного сезона и в момент подачи теплоносителя открыть задвижки, не нарушая утвержденного в мэрии графика. От качественной подготовки внутридомовых сетей во многом зависит и качество горячей воды, поступающей в краны хабаровчан в первые дни, а также качество самого теплоснабжения в период прохождения отопительного сезона. Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ для открытых систем теплоснабжения (которые доминируют в Хабаровске) допустимо помутнение и окрашивание в рыжеватый цвет горячей воды в течение 14 дней с начала старта отопительного сезона.

Всего на территории Хабаровского края в рамках проведения ремонта на теплотрассах было заменено более пяти километров тепловых сетей.