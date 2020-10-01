В Хабаровске заканчивается ремонт школьных крыш Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске заканчивается ремонт школьных крыш. Последнюю кровлю приведут в порядок на следующей неделе до 7 октября. На сегодняшний день уже восстановили больше 60 объектов.

- В этом году проблем со школьными кровлями в городе было много, а приведение их в порядок – дело весьма затратное. Например, новая мембранная крыша в школе №67 обошлась городской казне более чем в 2,5 миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в школе №67 одновременно с кровельными работами также установили систему новой автоматической пожарной сигнализации, спилили старые деревья, угрожающие безопасности детей, решили проблемы с системой холодного водоснабжения.

К слову, большое количество времени занимают аукционы, в ходе которых, согласно законодательству, определяются подрядчики для ведения работ.