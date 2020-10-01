Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре 1 октября 2020: река поднялась до отметки в 704 сантиметра Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

По данным на утро 1 октября 2020 года, уровень воды у Комсомольска-на-Амуре на отметке 704 сантиметра. Под ударом водной стихии находятся 268 дачных участков.

- В микрорайоне Хорписнкий вода зашла в один жилой дом и на территорию 77 приусадебных участков, в микрорайоне Парковый - на 28 приусадебных участков, в поселке Малая Хапсоль – в один жилой дом и 26 приусадебных участков. Подтоплены подвалы шести социально-значимых объектов и 39 многоквартирных домов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В городе уже подготовили пункт временного размещения пострадавших от водной стихии. Пока никто из горожан в него не переехал. Спасатели и волонтеры продолжают наполнять мешки с песком, чтобы укрепить береговую линию в микрорайоне Менделеева. Идет работа по защите Хумминского шоссе от «большой» воды. На территории города работает 21 насос.