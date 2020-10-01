В Хабаровском крае стартовал прием заявок на конкурс «ЭкоЛидер» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае стартовал прием заявок на конкурс «ЭкоЛидер». К участию приглашают предпринимателей, организации и просто заинтересованных граждан, а также администрации городских округов и районов, реализующие проекты и программы экологической направленности. Творческое состязание проводят с целью привлечения внимания граждан к проблемам экологии.

- Работы будут оценивать в категориях «Муниципальное образование», «Крупное предприятие», «Предприятие среднего и малого бизнеса», «Учреждение, организация», «Образовательное учреждение», «Средство массовой информации», «Энтузиаст», «Профи», «Сохраним амурского тигра». К заявке надо приложить один проект, направленный на улучшение здоровья и экологического благополучия населения, - рассказали в краевом минприроды.

Заявки принимают с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов по адресу: Хабаровск, улица Пушкина, 23 А, кабинет 414. Сбор длится до 15 ноября текущего года. Подробная информация по телефонам: (4212) 47-39-26 и 47-39-25.