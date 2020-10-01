В Хабаровском крае поощрили лучших садоводов и огородников Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае поощрили лучших садоводов и огородников. В конкурсе участвовали жители Вяземского района, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани. Всего заявки подали представители девяти садоводческих объединений.

- Более трехсот тысяч жителей в регионе трудятся на своих садоводческих участках. Конкурс с их участием проводят ежегодно по случаю Дня садовода и огородника. Традиционно церемония награждения проходит в ноябре, но в этом году из-за ситуации с коронавирусом от нее пришлось отказаться. Дипломы направят руководителям муниципальных образований для индивидуальных награждений, - отметили в краевом минсельхозе.

Победителей выбирали в номинациях «Лучший садоводческий (огороднический) участок», «Лучшая семья садоводов (огородников)», «Лучшее садоводческое (огородническое) некоммерческое товарищество», «Лучший клуб садоводов и огородников в Хабаровском крае», «За активное участие и личный вклад в развитие садоводческого (огороднического) движения».