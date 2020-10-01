В Комсомольске-на-Амуре завершается этап реконструкции Комшоссе ФОТО: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре завершается этап реконструкции Комшоссе. Железобетонный мост через ручей Теплый ключ заменит водопропускная система. Это позволит реорганизовать движение в самом узком месте одной из главных магистралей Комсомольска-на-Амуре. Проезжую часть здесь расширят до шести полос.

- Снести построенный в 1957 году мост, чтобы разгрузить участок дороги, на котором постоянно образовывались автомобильные пробки, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края. - Оборудование водопропускной системы позволит организовать движение автотранспорта по шести полосам и сделать тротуары для пешеходов.

Сейчас дорожники отсыпают полотно дороги в районе водопропускной системы. Под руслом ручья проложили коллектор ливневой канализации. После завершения работ Теплый ключ вернут в прежнее русло. Ранее его временно перенаправили в ливневую канализацию.