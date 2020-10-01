Когда начнется отопительный сезон, рассказали в Биробиджане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Биробиджана рассказали, когда в областной столице начнется отопительный сезон. По предварительным данным батареи начнут нагреваться 6 октября.

- Специалисты мэрии в течение этой недели мониторили среднесуточную температуру наружного воздуха, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. - В течение пяти дней подряд температура воздуха была ниже +8. Поэтому решили, что в Биробиджане пора начинать отопительный сезон.

На сегодняшний день мэр областной столицы уже подписал постановление о старте отопительного сезона. Сначала тепло дадут в учреждениях социальной сферы, а именно в лечебных и детских дошкольных учреждениях и школах. Потом подключат жилые многоквартирные дома, административные и промышленные здания в соответствии с графиком.

Напомним, что в Хабаровске старт отопительного сезона назначили на 15 октября. При определенных погодных условиях он может начаться и раньше.