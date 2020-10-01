Школьники из Хабаровского края проедут по «Золотому кольцу» Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школьники из Хабаровского края проедут по «Золотому кольцу» Москвы. Маршрут они посетят в рамках своей поездки по культурным центрам России. На достопримечательности посмотрят почти 600 ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Они побывают не только в Москве, но и в Переславле-Залесском и Ярославле.

- Изначально планировалось, что участниками проекта станут 340 ребят, однако в краевом министерстве культуры решили вопрос с увеличением количества мест для школьников региона. При формировании групп особое внимание уделили воспитанникам школ искусств, кадетских классов, победителям олимпиад и конкурсов в том числе из отдаленных городов и поселков края, - сообщили в министерстве культуры региона.

К слову, первая делегация, в которую вошли 44 школьника из Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Амурского района. Расходы на проведение культурной программы, организацию питания и проживания оплачивает федеральный бюджет. Транспортные расходы и страхование учащихся оплачивают родители.