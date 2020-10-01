Клиенты СберСпасибо смогут обменять бонусы на подписку в аудиосервисе СберЗвук Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы на подписку в стриминговом аудиосервисе СберЗвук, который помогает миллионам людей подобрать музыку к каждому моменту жизни, а также узнавать новое с помощью аудиокниг и подкастов. Клиенты смогут найти в сервисе подборки для любого занятия и настроения, плейлисты от звезд, радио по жанрам, сторис о самых интересных музыкальных новостях и тексты с переводами. Все 40 миллионов композиций, а также рекомендации, которые помогают открыть новое, доступны в приложении и на сайте.

1 месяц подписки — в обмен на 169 бонусов.

3 месяца подписки — в обмен на 507 бонусов.

6 месяцев подписки — в обмен на 809 бонусов.

12 месяцев подписки — в обмен на 1450 бонусов.

Для подключения услуги участник программы лояльности может списать бонусы в обмен на купон, соответствующий размеру его покупки. Сделать это возможно на сайте или в мобильном приложении СберСпасибо. Взамен списанных бонусов покупателю придёт промокод, который нужно будет применить на сайте или мобильном приложении аудиосервиса СберЗвук. Акция продлится до 21 сентября 2021 года.

- Без музыки трудно представить наш повседневный уклад: мы привыкли пользоваться удобными сервисами с простым доступом к любимым композициям. Теперь у участников программы лояльности будет возможность сделать любое занятие приятнее, а эмоции — ярче. Для этого нужно лишь "включить" СберЗвук вместе с бонусами программы СберСпасибо, - рассказал Андрей Писарев, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.