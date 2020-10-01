Старт отопительного сезона 2020 перенесли в Хабаровске

Старт отопительного сезона перенесли в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старт отопительного сезона перенесли в Хабаровске. Социальные объекты начнут подключать уже 3 октября, жилые жома - 8-го октября. Соответствующее постановление подписал мэр краевой столицы. Напомним, ранее сообщалось о том, что отопление будут подключать 15 октября. Однако по погодным условиям старт решили перенести.

- Отопительный сезон начинается, когда среднесуточные атмосферные температуры на протяжении пяти суток не поднимаются выше +8 градусов. Сейчас наблюдается постепенное снижение температуры воздуха из-за чего и в помещениях становится прохладней, - рассказал Андрей Ванюков, начальник отдела энергообеспечения и топлива профильного управления мэрии.

Напомним, старт отопительного сезона может занять до 10 дней. Это объясняют тем, что в работе нужно максимально исключить возможные сбои. Однако городские службы готовы выполнить всю процедуру за неделю.