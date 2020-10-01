В Хабаровском крае отметят Всероссийский день ходьбы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае отметят Всероссийский день ходьбы. Основные мероприятия пройдут 3 сентября на спортивной набережной стадиона имени Ленина, а центральный старт мероприятия состоится в Комсомольске-на-Амуре 4 октября.

- В Городе юности в 11 часов утра на старт выйдет группа из всех желающих принять участие в акции. Дистанция по парку возле комсомольского театра драмы составит 1,5 километра. Через полчаса дистанцию в три километра преодолеют любители северной ходьбы. Здесь выберут победителей и призеров. При этом участниками ходьбы на три километра станут спортсмены в возрасте старше 50 лет, - рассказали в краевом минспорта.

В Хабаровске на набережной стадиона имени Ленина третьего сентября пройдет спортивный праздник и мастер-класс по северной ходьбе. Начало в 10:00. К участию приглашают всех желающих, независимо от пола, возраста и физических возможностей. Участников Всероссийского дня ходьбы наградят дипломами и памятными подарками.