Реклама хабаровской организации привлекла внимание прокуратуры Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Реклама хабаровской организации привлекла внимание прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что у компании не было разрешения на размещение баннера. Это обстоятельство правоохранители расценили как нарушение законодательства, регулирующего деятельность в сфере рекламы и рекламных конструкций.

- Установлено, что на фасаде здания дома №9 по улице Бойко-Павлова в Хабаровске размещена рекламная конструкция (плакат) без специального разрешения, - прокомментировали в пресс- службе краевой прокуратуры.

По итогу проверки руководителю организации внесли представление. Нарушитель со своей стороны рассмотрел документ и выполнил требования - устранил нарушение, согласовав размещение плаката с органом местного самоуправления. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

На первый раз организацию и ее руководителя привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.