Сводка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 1 октября 2020: лечится 81 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 1 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечатся 185 человек. Из них у 81 пациента официально подтвержден COVID-19. За сутки выписали по выздоровлению 14 человек, госпитализировали четыре человека.

- В реанимационном отделении находится 16 пациентов. У одного человека подозревают заражение коронавирусом, он контактировал с заболевшим. Также лечение получают 102 пациента с внебольничной пневмонией. За последние сутки госпитализировали четырех пациентов с этим заболеванием, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также амбулаторно лечится 21 пациент с COVID-19, из них пятеро - это дети. Выписали по выздоровлению пять человек. Жителей и гостей Города юности призывают придерживаться противоэпидемических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки. Проветривайте помещения, дезинфицируйте свои гаджеты.