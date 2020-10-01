Врио губернатора Хабаровского края выступил спикером медиашколы «Дальневосточный репортер» Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края выступил спикером медиашколы «Дальневосточный репортер». Новый сезон проекта стартовал сегодня, 1 октября, в Петропавловске-Камчатском. Начался он с пленарной дискуссии «Что делает власть для развития экономики и улучшения качества жизни людей на Дальнем Востоке?». Среди спикеров были заместитель полпреда Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Михаил Дегтярев, отвечая на вопросы журналистов отметил, что за два месяца работы в крае он сформулировал три главных тезиса, реализация которых поможет остановить отток населения из региона.

- Власть должна работать на людей и для людей, она призвана слышать и решать их проблемы - это первое. Второе - перед нами должны стоять по-настоящему большие и амбициозные цели. Хабаровчане обижаются, что центр округа переехал во Владивосток. Значит, мы должны поставить цель - сделать Хабаровск городом, готовым стать столицей России. Третье - это деньги. Жители края, должны иметь работу, получать хорошую зарплату, их дети должны ходить в новые сады, школы. Наша цель - решать эти три задачи, - сказал Михаил Дегтярев.