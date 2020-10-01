«Слабое качество работ»: мэр Хабаровска раскритиковал обустройство скверов Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска проверил ход работ по благоустройству пяти новых скверов. В первую очередь он осмотрел «Театральный сквер» в парке «Динамо», где указал на просчет проектировщиков. Напомним, на этой территории обновят тропинки, установят лавочки и урны, заменят старую брусчатку. К 15 октября начнут устанавливать малые архитектурные формы.

- Также мэр осмотрел зону отдыха в районе улицы Мате Залки, где пообщался с местными жителями. Они живо интересовались возможностью обустроить вольер для выгула собак и судьбой местных зеленых насаждений. Над первой идеей власти будут думать, а по второму вопросу объяснили, что весной 2021 года высадят клены и дубы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

По итогу объезда мэр отметил, что во всех скверах одни и те же проблемы: низкая культура проведения работ и слабое качество благоустройства. Со своей стороны он пообещал жестко контролировать эти процессы.